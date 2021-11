Des lingots d'or sommeillent depuis des années sous l'ancienne villa de Pablo Escobar à Miami Beach. Gangs et malfrats se battent pour mettre la main dessus. Aujourd'hui, c'est au tour du dangereux psychopathe Hans-Peter Schneider de tenter sa chance. Mais la sublime Cari Mora veille sur les lieux. En matière de violence et d'armes à feu, personne n'a rien à lui apprendre. Thomas Harris, maître absolu du thriller, revient ici avec un sixième roman où le mal se faufile à chaque page, entre désirs et instinct de survie, avidité et obsessions macabres.