L'indice de la peur

Terreur sur la bourse. En étudiant les effets de la peur sur les marchés, le scientifique et financier Alex Hoffmann a découvert la brèche. Le gros lot. Son algorithme pourrait rapporter des millions de dollars... Au prix du chaos et de la destruction. Echappant bientôt à son maître, la créature à faire de l'argent s'emballe. Paranoïa, spéculation folle et intelligence artificielle : l'espèce humaine, désormais, se joue à la baisse...