Dans le secret de Bletchley Park, où des centaines de mathématiciens anglais cherchent à paralyser le système nerveux du IIIe Reich, Tom Jéricho, le plus doué d'entre eux, est parvenu à décrypter " Enigma ", le code des U-Boote allemands. Pour lui, mission accomplie, la guerre est terminée. Un tout autre combat l'attend maintenant : retrouver Claire Romilly, la femme de sa vie, inexplicablement disparue au milieu d'un nid d'espions. Mais, en ce printemps 1943, le code d'" Enigma " change soudain de fréquences et de chiffre. Privés d'informations, les convois maritimes alliés se dirigent tout droit vers les sous-marins de l'amiral Dönitz. Un suspense hitchcockien fondé sur un des épisodes les plus angoissants de la Seconde Guerre mondiale. Un récit captivant d'une élégance toute britannique, par l'auteur de " Fatherland " (Pocket), vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. " Un excellent roman d'espionnage qui mêle habilement la réalité à la fiction, comme seuls les Anglo-Saxons savent en faire ". Pierre Lebedel - " La Croix. "