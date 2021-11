Point de non-retour

Toute discipline a son génie. Alex Law, après vingt ans d'infiltrations et de guerres secrètes au service de la CIA, en est un. Ce vétéran de la Guerre Froide, paumé, richissime alcoolique et collectionneur de femmes, veut mettre un point final à sa carrière. Il est temps, il en reste peu de son espèce. Quatre autres de sa pointure, Qui sont éliminés les uns après les autres. Un complot se trame au sein du pays le plus puissant du monde, un complot où ces manipulateurs de l'ombre n'ont pas le choix : soit ils coopèrent à la révolution de leur propre nation, soit ils sont effacés. Alex Law choisit une troisième voie... " Le nouveau roman de Kent Harrington est aussi vif et sournois qu'une magouille de la CIA mais en plus intelligent et plus divertissant. " New York Times