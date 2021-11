Sombre balade

Ancien joueur de football américain adulé de l'université de Berkeley, fils du maire de Clarksville, Californie, Jimmy Rogers avait tout pour réussir. Il était le "golden boy" qui pouvait tout avoir : l'argent, les femmes et le respect. Il se retrouve à trente-trois ans à vendre des polices d'assurances sur la vie et à coucher avec la femme de son patron, sans autre perspective d'avenir car l'héritage paternel lui est passé sous le nez. Jusqu'au jour ou sa maîtresse, la belle Eve Stack, lui propose d'assassiner son mari, Phil, le patron de Jimmy. Celui-ci accepte. La mort de Phil Stack donne lieu à une enquête de police. Jimmy a un bon alibi. Tout paraît dans l'ordre pour Eve et Jimmy, jusqu'à ce que le frère du mort, Nigel Stack, entre en scène, et commence à faire chanter Jimmy. Une héroïne nymphomane et sexy, un golden boy sur le déclin, un escroc à la petite semaine... Kent Harrington brosse ici une galerie de portraits criants de vérité.