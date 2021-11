Jungle rouge

Né d'un père américain et d'une mère guatémaltèque, jadis assassinée par la guérilla communiste, Russell Cruz Price est correspondant pour un journal anglais au Guatemala, pays en proie au chaos économique, où les prix du café s'effondrent et où l'élection présidentielle qui se prépare n'augure aucune amélioration. À Ciudad Guatemala, la capitale, Russell fait la connaissance d'un célèbre archéologue allemand à moitié fou, Gustav Mahler, persuadé qu'une antiquité maya inestimable, un légendaire jaguar en jade rouge, se trouve sur une plantation de café en déshérence nommée Tres Rios. Les deux hommes vont alors mettre en commun leurs ressources pour fouiller la jungle à la poursuite de la gloire et de la fortune. Dans le même temps, Russell tombe sous le charme vénéneux d'une femme particulièrement dangereuse, l'épouse du général Carlos Selva, candidat à la présidence du Guatemala. Dans un pays où la vie ne vaut déjà pas cher, celle de Russell vient de passer par pertes et profits. Intronisé conseiller économique du candidat de l'opposition, Antonio de la Madrid, Russell va être entraîné dans la spirale politique et jouer son avenir - pouvoir, argent, amour - sur un coup de dés...