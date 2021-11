Fils d'un riche médecin, Collin Reeves est un jeune docteur idéaliste qui a choisi de travailler au Moyen-Orient, où il a été recruté par la CIA, puis à l'hôpital américain de Mexico. Sa route va croiser celle d'une mystérieuse jeune femme, Dolores, dont il tombe éperdument amoureux. Cette dernière, qui voyage sous une fausse identité, est en réalité une Irakienne en mission suicide pour le compte d'Al Qaïda. Élevée à Londres, de confession chrétienne, elle est revenue vivre à Bagdad peu avant la seconde guerre du Golfe. Mais une tragédie personnelle l'a poussée au désespoir. Pour venger ses proches, elle a fait le serment de devenir une martyre. Cependant, l'antenne locale de la CIA, dirigée par le vétéran Alex Law et son acolyte Butch Nickels, obtient des informations selon lesquelles une opération terroriste se prépare au Mexique. Mettant à contribution Collin Reeves, les deux agents se lancent alors dans une véritable course contre la montre, usant de tous les moyens pour remonter la filière, y compris la torture - ce qui révulse le jeune docteur, attaché au serment d'Hippocrate. Le filet ne tarde pas à se resserrer autour de Dolores. Le destin de ces deux êtres, liés chacun par un serment radicalement opposé, va alors basculer... Abordant le sujet du terrorisme à travers des personnages complexes et profondément humains, Kent Harrington signe un thriller mâtiné d'espionnage et de roman noir, à la fois saisissant et bouleversant.