Le jour des morts

Tijuana, Mexique... Deux jours dans la vie d'un homme. Les derniers peut-être, s'il faut en croire les tarots. Deux jours dans la vie de Vincent Calhoun. Un "coyote". Un de ceux qui font passer clandestinement aux États-Unis des escrocs et des réfugiés fortunés. Ancien professeur, Vincent a vu sa vie basculer par amour pour l'une de ses élèves, Céleste Stone. Condamné pour viol, il a fui la Californie. Depuis il brûle la vie par les deux bouts, entre trafic dangereux et paris douteux. Mais lorsqu'il voit débarquer Céleste sur la grand-place de Tijuana, il sait qu'au terme de cette journée sa vie aura changé... "Un thriller dans la lignée de Jim Thompson et de James M. Cain." Publisher's Weekly