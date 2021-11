Lost Man. Tome 1 [EDITION EN GROS CARACTERES

Après des mois sans s'être vus ni parlé, Nathan et Bub Bright se retrouvent sur la frontière séparant leurs ranchs au coeur aride de l'Outback australien. Leur frère Cameron gît à leurs pieds, mort. Sur ces terres isolées et suffocantes, à trois heures de voiture les uns des autres, les trois fils Bright étaient leurs plus proches voisins respectifs. Cameron était l'enfant du milieu, celui qui avait repris la propriété familiale. Mais quelque chose ou quelqu'un l'a poussé à quitter sa ferme et à errer sous le soleil implacable jusqu'à en mourir. Nathan et Bub se rendent dans le ranch de Cameron et y retrouvent ceux qu'il a laissés derrière lui : sa femme, ses filles, leur mère, ainsi qu'un employé de longue date et deux travailleurs saisonniers. Mais alors que commence le deuil, Nathan se met à avoir des soupçons sur la mort de son frère, qui le forcent à remuer des secrets de famille depuis longtemps enterrés. Car si quelqu'un est responsable de la disparition de Cameron, dans cette partie isolée de l'Outback, les suspects se comptent sur les doigts d'une main. Une intrigue puissante et brutale, qui prend place dans un paysage à couper le souffle. Après Canicule et Sauvage, Lost Man confirme que Jane Harper est une des nouvelles voix importantes du thriller.