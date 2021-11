Après des mois de silence, Nathan et Bub Bright se retrouvent sur la frontière séparant leurs ranchs, au cceur des étendues arides et suffocantes de l'outback australien. Leur frère Cameron gît à leurs pieds, mort de soif. Son véhicule, retrouvé un peu plus loin, contenait pourtant toutes les provisions nécessaires. L'enfant du milieu — le favori — avait récemment repris la propriété familiale. Nathan et Bub vont y rejoindre ceux qu'il a laissés derrière lui : sa femme, ses filles, leur mère, quelques employés. Alors que commence la période de deuil, Nathan se met à avoir des soupçons, qui le forcent à remuer de terribles secrets de famille. Car si quelqu'un est responsable de la mort de Cameron, les suspects se comptent sur les doigts d'une main...