De retour à Melbourne après un séjour éprouvant dans sa ville natale, l'agent fédéral Aaron Falk apprend la disparition d'Alice Russell, son témoin clé dans une affaire de blanchiment d'argent à grande échelle. Celle-ci n'est jamais revenue d'un challenge d'entreprise dans le bush. Alors que l'enquête plonge Falk au coeur d'une nature magnifique mais impitoyable, surtout en plein hiver, il découvre que les participants ont tous quelque chose à cacher. Et qu'Alice, femme cruelle et insensible, est loin d'être appréciée par ses collègues. Le compte à rebours pour la retrouver vivante est enclenché mais, si les langues se délient progressivement, tout le monde ne semble pas prêt à coopérer. Un nouveau thriller aussi dépaysant qu'addictif qui confirme l'immense talent de Jane Harper pour les intrigues redoutables. Un roman effrayant et fascinant. Kirkus. Un suspense presque insoutenable. The Sunday Times. Traduit de l'anglais (Australie) par David Fauquemberg.