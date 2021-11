Une ballade américaine

Jamie Currier est de retour. Mais qui peut le reconnaître dans ce petit vieux édenté et claudiquant ? Pourtant, c'est bien lui sous le déguisement, serrant sa canne de toutes ses forces et animé d'une froide vengeance. Un bain de sang en perspective dont il savoure les préliminaires. Car, loin de l'anéantir, quinze ans de prison ont forgé sa volonté. Son plan, il l'a préparé à la perfection. Il le sait, le Destin va s'accomplir. Ce sera le jour le plus grand dans l'histoire d'Ashville. II est le Justicier vengeur ! Un génie ! Il s'est donné trois jours pour le match final, pour éliminer ceux qui furent autrefois ses amis, quatre anciens basketteurs. Ils l'ont humilié et ont lâchement détruit sa vie, l'accusant d'un meurtre qu'il n'a jamais commis. À lui de jouer désormais ! Le spectacle peut commencer.