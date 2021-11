Le Labyrinthe de la Rose

Tandis qu'à Londres Lucy attend qu'on lui greffe un coeur, Will sillonne l'Europe pour tenter de donner un sens à l'héritage que sa mère lui a légué. Une quête qui les liera, Lucy et lui, de façon inextricable et ce, à tout jamais. Mais Will parviendra-t-il à répondre aux questions qui le taraudent ? D'autant qu'il n'est pas le seul à rechercher les vérités qui se cachent au centre du Labyrinthe de la Rose...Plus qu'un livre, plus qu'un jeu, un défi : laissez-vous entraîner sur la piste des mystères du Labyrinthe, découvrez les secrets de John Dee, éminent scientifique et astrologue du XVIe siècle et reconstituez le puzzle qui mère à la Rose...