Les monstres de Sally

Sally Thorning est une jeune femme comme les autres. Un peu débordée peut-être, avec ses trois enfants et ses multiples obligations de maman, son travail, sa vie de couple. Un soir, en regardant la télévision, elle apprend qu'une femme et sa fille sont mortes non loin de chez elle. Geraldine et Lucy . la femme et la fille de Mark avec qui, un an auparavant, elle a eu une aventure. Mais sur l'écran, si tous les détails mentionnés - l'âge, le métier . - sont exacts, le visage de l'homme qui se présente comme étant Mark Bretherick n'est pas celui de son amant. Le matin même, dans une rue, quelqu'un a poussé Sally sur la chaussée. Est-elle menacée ? Sa famille, ses enfants le sont-ils aussi ? Comment alerter la police sans risquer de perdre tout ce qui lui est cher ? Un thriller psychologique comme sait si bien les bâtir l'auteur de Pas de berceuse pour Fanny.