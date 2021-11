La proie idéale

Charlie Zailer et Simon Waterhouse prennent la déposition de Naomi Jenkins : son amant Robert Haworth ne donne plus aucune nouvelle. Mais Juliet, l'épouse de celui-ci, soutient qu'il est chez des amis. Décrédibilisée, Naomi dépose plainte contre Robert pour que la police pense qu'il est dangereux et le recherche. Et voilà que le corps de Robert est retrouvé sur son lit dans une mare de sang.