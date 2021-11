Pas de berceuse pour Fanny

Elle s'est absentée pendant deux heures seulement... David, son mari, était censé surveiller leur petite fille âgée de deux semaines. Mais quand Alice Fancourt entre dans la chambre du bébé, le cauchemar commence. Car, Alice en est certaine, le nourrisson qui dort dans ce berceau n'est pas sa petite fille. C'est un bébé inconnu... Son mari refuse de la croire et devient de plus en plus agressif. Il jure qu'elle est folle ou qu'elle ment. Alice doit à tout prix convaincre la police qu'elle dit vrai. Sinon, il sera trop tard.