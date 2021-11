Hangover Square

Cic ! ça recommençait ! IL marchait sur la falaise d'Hunstanton et ça avait recommencé. Clic ! A moins que ce ne soit clac ou crac ? Un bruit dans sa tête, mais un bruit qui n'en était pas un. C'était comme si l'obturateur d'un appareil photo s'était refermé... Et dès lors, George se retrouve plongé dans un autre monde, un monde bizarre où tout semble étouffé et assourdi, et où il a une mission absolument cruciale à remplir... Laquelle ? Impossible de s'en souvenir pour l'instant, mais c'est toujours comme ça avec ses " temps morts " : il suffit d'attendre et tout lui revient. Earl's Court, un quartier populaire de Londres à la veille de la Seconde Guerre mondiale. George Harvey Ossman vit sous la coupe de la bande de pochards avec laquelle il traîne : Peter, un petit malfrat brutal, et surtout Netta, beauté sombre, égoïste et intéressée, qui a des ambitions dans le monde du spectacle et dont George est éperdument amoureux. C'est d'ailleurs sa seule lumière dans cet univers lugubre et borné. Mais George constitue une proie trop facile pour que Netta, aussi paresseuse qu'implacable, se prive d'en, profiter.