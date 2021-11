Lune bleue

Richard, mon ex-fiancé et chef de la meure de loups-garous locale, était en train d'étudier les trolls dans le Tennessee quand il s'est fait arrêter - pour tentative de viol. D'accord, nous ne sommes pas en très bons termes depuis que je l'ai plaqué pour Jean-Claude, le vampire qui me courait après depuis une éternité. Mais tout de même, je connais bien Richard. Je sais qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Je faire comme une machination, et déjouer les machinations, c'est mon passe-temps favori quand je ne suis pas en train de relever les morts. Donc, cap sur le Tennessee pour aller délivrer Richard. Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment Jean-Claude va réagir. Enfin, quand je dis le seul problème. . . Je suis sûre que ça ne le restera pas longtemps.