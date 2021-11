Danse mortelle

A ma gauche, Richard. Le type le plus adorable du monde : brun aux yeux chocolat, prof de sciences et passionné de randonnée. Nous sommes fiancés. Seul problème : une fois par mois, il se couvre de poils et hurle à la lune. A ma droite, Jean-Claude. Le type le plus horripilant du monde un regard bleu marine hypnotique, un statut social qui en ferait rêver plus d'une et un magnétisme sexuel démentiel. Il me fait du chantage pour que je sorte avec lui. Et ça ne m'ennuie pas autant que je le voudrais. Seul problème : il a plus de deux siècles. Face à moi, un immortel atteint par une mystérieuse maladie qui le liquéfie sur pattes. Et quelque part derrière moi, un assassin à qui un commanditaire inconnu a promis un demi-million de dollars s'il réussissait à m'abattre sous vingt-quatre heures. Bref, je suis cernée par les ennuis. Il y a des jours comme ça où on ferait bien de rester au lit. . . Seule. Cette fois, c'est sûr, je ne m'en sortirai pas indemne.