La fille du ciel

Juliette et Nate sont faits l'un pour l'autre. Seulement elle est la seule à le savoir. Il est pilote de ligne, elle est devenue hôtesse de l'air dans la même compagnie... Nate a rompu avec elle six mois plus tôt, mais ce n'est qu'un détail pour Juliette. Choisir les mêmes vols que lui et l'espionner aux quatre coins du monde, surveiller son téléphone à distance, s'inventer une nouvelle identité : Juliette ne recule devant rien pour atteindre son but, car elle a un plan pour le reconquérir, et elle ne laissera personne se mettre en travers de son chemin. Juliette le sait, le grand amour se mérite, il fait souffrir, mais il vaut toute la douleur du monde. Et des autres.