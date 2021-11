La piste du temps

Depuis la mort accidentelle de sa femme Nathalie, le juge Jonas Barth mène une vie sentimentale dénuée de vraie passion. Seule sa fille Chloé, qu’il élève seul, donne de l’élan à son existence routinière, rythmée par les audiences au tribunal de Nanterre.Le commandant Bizek, chef de groupe à la Criminelle, est las de son métier, mais il ne peut s’en passer. Une nuit, il est appelé sur une scène de crime à Neuilly. Un couple âgé a découvert par hasard le cadavre d’un homme dans l’enceinte d’un chantier. Il a été abattu de deux balles de gros calibre. Il est âgé d’une quarantaine d’années et, détail insolite, il n’a plus qu’une chaussure. L’assassin ne s’est même pas donné la peine de faire disparaître le portefeuille de la victime : l’homme s’appelle Marc Chaussoy. Ce nom ne dit plus rien à personne, mais l’équipe de Bizek identifie rapidement un ancien champion de course à pied. Dans sa jeunesse, on avait fondé de grands espoirs sur lui puis, d’un coup, inexplicablement, sa carrière avait stagné. Après cela, on se perd en conjectures. De quoi vivait – apparemment fort bien – l’ancien athlète ? Ni son ancienne épouse, ni son actuelle maîtresse ne sont capables d’apporter la moindre réponse sur cet homme désespérément opaque.La seule personne qui connaissait Marc Chaussoy, c’est le juge Barth. Quand Bizek lui téléphone dans le cadre de l’enquête, il a un choc. Marc Chaussoy, c’est une partie de son enfance qui lui revient en pleine figure. A un moment particulièrement douloureux, puisqu’il vient de perdre son père qu’il avait toutes les raisons de haïr. Quand Jonas était jeune, Marc était pour lui l’« adolescent miraculeux » qui incarnait son seul horizon et allait devenir son premier ami.Pour Bizek et surtout pour Barth, élucider le mystère de la mort brutale de Marc Chaussoy, c’est aussi régler des comptes avec leur propre vie…« Comment gérer sans dégâts l’écoulement du temps ? » se demande Véronique, l’une des adjointes de Bizek. Cette phrase peut résumer à elle seule la thématique et le sens du beau roman noir que signe Eric Halphen. On y retrouve les deux personnages principaux de Maquillages, le tandem juge-officier de police, mais avec un supplément d’âme. Halphen cerne au plus près ses personnages à travers des vignettes tirées du quotidien, portes ouvertes puis refermées sur la vie, à travers des dialogues ou des monologues intérieurs qui en disent plus qu’un long discours. Sans négliger la maîtrise d’une intrigue retorse qui conduira ses enquêteurs jusqu’en Suisse, l’auteur fait passer dans ce roman le souffle de l’émotion. On le referme avec le sentiment d’avoir gagné un peu de temps sur la mort.