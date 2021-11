Maria, jeune fille modeste d'origine portugaise, est devenue maquilleuse dans le spectacle. Un soir, elle se rend dans un bar avec son amie Murielle. Elle ne regagnera jamais son domicile. Inquiet de ne pas la voir rentrer, son frère prévient la police. Le cadavre de Maria ne tarde pas à être retrouvé dans un bois près de Saint-Cloud. L'enquête est confiée au commandant Bizek, chef de groupe à la Criminelle. Du côté de l'instruction, c'est le juge Barth qui est chargé du dossier. Magistrat expérimenté, Jonas Barth reprend tout juste du service après une période difficile sur le plan personnel, et le cas de la jeune Portugaise assassinée le touche. II s'y intéresse d'autant plus que l'affaire prend un tour spectaculaire : la police vient d'obtenir la preuve de l'implication d'un personnage médiatique et haut placé, l'homme d'affaires et écrivain Gilles-Frédéric Turquelay... Après Sept ans de solitude, Éric Halphen revient en force au roman policier avec Maquillages. Prétextant d'une intrigue apparemment classique, l'auteur y décrit, de façon experte, les rapports entre la police et la justice, tant au niveau de la procédure qu'à celui des enjeux humains qui en découlent. L'adoption de points de vue différents, les dialogues saisis sur le vif, la justesse psychologique des personnages nourrissent une histoire qui devient très vite passionnante, jusqu'à un final brillant, noir et très inattendu.