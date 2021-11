1989, le Mur de Berlin tombe, un nouveau monde s'ouvre à l'Est. Alex Konevitch mise tout sur l'économie libérale. Il devient l'un des dix hommes les plus riches de l'Union soviétique. Une réussite insolente, "à l'américaine", qui contrarie les hommes de pouvoir et attise l'avidité de la Mafia russe. Racketté, infiltré, Alex décide de confier la sécurité de ses sociétés à un ex-dirigeant du KGB. Pour Elena et Alex Konevitch commence une véritable descente aux enfers : enlèvements, extorsion, tortures... Devenus des ennemis publics, ils sont impitoyablement traqués. Basé sur une histoire vraie, Traqués retrace le courage et la ténacité des époux Konevitch en lutte contre tout un système.