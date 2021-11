La Menace Oméga

En 1981, le pape Jean-Paul 1er s'éteint mystérieusement, un mois après son élection. Vingt-quatre ans plus tard, l'état de santé de son successeur inquiète la communauté internationale mais réjouit le secrétaire d'Etat du Vatican, le peu scrupuleux Lorenzo Petroni, qui espère bien se voir confier, cette fois, les clés de Saint-Pierre... Seulement, pour garder la main, il lui faut écarter ceux qui menacent son autorité : le cardinal Giovanni Donelli qui mène l'enquête au sein de la banque du Vatican et surtout la fougueuse Allegra Bassetti, une archéologue spécialisée dans les analyses ADN qui s'est mis en tête de rassembler les fragments d'un certain rouleau Oméga dans une Jérusalem en guerre. Tous deux vont vite découvrir que cette relique attire toutes les convoitises. Et que le Vatican ne reculera devant rien pour garder secrets les terribles événements qu'elle annonce - une prophétie qui pourrait bien être en rapport avec la crise du Moyen-Orient et la disparition d'un certain nombre de missiles nucléaires !