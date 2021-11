Le codex Maya

1937, le professeur Levi Weizman est envoyé par les nazis en pleine jungle guatémaltèque. L'expédition recherche l'origine de la race aryenne. Le professeur, lui, est sur les traces d'un mystérieux codex maya... Des décennies plus tard, Aleta Weizman, archéologue, reprend le flambeau. Et sa quête du texte sacré est suivie de très près par la CIA et le Vatican. Certains veulent à tout prix empêcher Aleta de découvrir les secrets du codex...