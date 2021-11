La tradition oubliée

Les traditions peuvent cacher de terribles menaces. La science du Professeur Kant et le courage de son assistante Virginie suffiront-ils pour vaincre celles qui pèsent sur des nations occidentales inconscientes des périls terroristes et livrées à des concurrences mortelles ? Séparés, ils luttent chacun pour leur vie, par des itinéraires qui les conduisent de la France aux côtes de l'Afrique de l'Est, sur des voies maritimes devenues le repaire des pirates et dans l'immensité torride des déserts, de l'atmosphère studieuse des colloques de la paisible Allemagne à la sensualité des îles enchanteresses du Pacifique, des bibliothèques de Malte à la vieille terre andalouse. Partout, des cadavres témoignent de la lutte féroce et sans merci où ils sont confrontés à des ennemis sans scrupules et parfois sans visage.