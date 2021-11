Les disparus de Pukatapu. Une enquête de Lilith Tereia

Lilith, photographe, et Maema, journaliste, sont sur un atoll près de Tahiti pour réaliser un reportage sur la montée des eaux. Mais bientôt le reportage écologique vire à l'enquête policière... Pukatapu, c'est un paradis de sable blanc, de corail et de cocotiers perdu dans le Pacifique, à des milliers de kilomètres de Tahiti. Le long de ses eaux turquoise, une poignée de maisons colorées abritent quinze hommes, neuf femmes et, étrangement, pas un seul enfant. Lilith, photographe, et Maema, journaliste à La Dépêche de Papeete, y effectuent un reportage sur les conséquences du réchauffement climatique. Elles croient avoir trouvé l'éden, jusqu'au jour où, sur la plage, Lilith découvre une petite main coupée. Mais sur l'îlot, nulle trace d'un cadavre et personne ne manque à l'appel...