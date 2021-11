Le Poids des ombres

Chicago, après-demain. La reproduction par clonage d'une personne décédée est devenue une réalité que de nombreux couples stériles préfèrent aux incertitudes de la fécondation in vitro. David Moore, brillant obstétricien, dirige une clinique spécialisée dans ce domaine. C'est un homme comblé, à qui tout réussit. Lorsque sa fille Anna Kat, dix-sept ans, est retrouvée violée et assassinée, c'est son univers qui s'écroule. Quelques mois plus tard, alors que l'enquête piétine, la police restitue à Moore les affaires de sa fille : parmi celles-ci, un flacon contenant le sperme du tueur. Dans l'esprit tourmenté du médecin germe alors un projet insensé : cloner le meurtrier de sa fille, donner vie et forme à l'homme qui a détruit son existence. Il est loin de soupçonner les conséquences qu'aura son geste terrifiant. Echappant à tous les clichés du genre, l'intrigue et le dénouement de ce thriller offrent une profonde réflexion sur la nature humaine et le destin, loin des poncifs sur les méfaits de la science et de ses progrès aux effets incontrôlables.