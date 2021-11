Le tombeau d'acier

Sitôt évadé de Black Beach, l'une des plus terribles prisons du monde, Will Jaeger se voit proposer une mission bien dans ses cordes. Ex-militaire, spécialiste de la survie, celui qu'on appelle "le chasseur" est l'homme qu'il faut pour monter une expédition au coeur de la jungle amazonienne. L'objectif ? L'épave d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, récemment repérée. Suivis par une équipe de reality-show, le chasseur et ses hommes ne se doutent pas qu'outre les Indiens et les prédateurs habituels les membres d'un complot nazi surveillent de très près leurs faits et gestes...