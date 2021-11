Le livre de l'air & des ombres

Jake Mishkin, avocat new-yorkais spécialisé dans la propriété intellectuelle, attend, cloîtré, des tueurs qui veulent l'assassiner. Il se souvient des dernières semaines, de l'incroyable conspiration qui l'a mené là. Tout a commencé lorsqu'un distingué professeur lui a apporté des lettres anciennes miraculeusement retrouvées après avoir été dissimulées durant plus de quatre cents ans dans la reliure d'un livre ancien. Elles sont l'oeuvre d'un maître espion anglais du XVe siècle, spécialiste en cryptologie. Ce qui semble au départ n'être qu'un puzzle intrigant, en attente d'être résolu par des universitaires et autres experts en manuscrits, devient un jeu mortel lorsque le professeur est retrouvé torturé et assassiné. Se met alors en place une véritable partie d'échecs entre les États-Unis et l'Europe, où, face à de mystérieux adversaires qui semblent toujours anticiper ses coups, Mishkin devra, le premier, identifier le message secret contenu dans les lettres…