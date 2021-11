Marée sombre

New York, Grand Central Station, le wagon dans lequel se trouvait Charles Friedman explose. Sa femme Karen doit se rendre à l'évidence : même si les victimes n'ont pu être identifiées, Charles a bel et bien péri dans l'attentat. La douloureuse épreuve se transforme en cauchemar lorsque Karen découvre que son mari, ce brillant gestionnaire de fonds qu'elle croyait connaître, détournait en réalité des sommes d'argent colossales. La voilà plongée dans une sombre affaire de scandales financiers et de meurtres à répétition. Avec l'aide de l'inspecteur Ty Hauck, elle va tenter d'élucider la conspiration qui a bouleversé sa vie et celle de milliers d'autres.