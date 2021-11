Grand Central Station, New York. Suite à une explosion, le wagon dans lequel se trouvait Charles Friedman, brillant gestionnaire de fonds de placements, est pulvérisé. Le même jour, dans une petite ville du Connecticut. un jeune homme est retrouvé mort sur la chaussée, victime d'un chauffard qui a pris la fuite. Deux accidents apparemment sans rapport. Jusqu'à ce que Karen, la femme de Charles, découvre que des sommes colossales ont disparu dans l'entreprise de son mari, et s'interroge sur la véritable personnalité du père de ses enfants. Elle se retrouve alors plongée dans une sombre affaire de scandales financiers et de meurtres qui font froid dans le dos. Avec l'aide de l'inspecteur Ty Hauck, Karen va tenter d'élucider la conspiration qui a bouleversé sa vie et celle de milliers d'autres. Thriller trépidant. Marée sombre se lit d'une traite et confirme Andrew Cross comme un maître du genre.