L'engrenage

Trois juges... Trois anciens notables déchus... Trois hommes vieillissants enfermés dans la même prison. Ils passent leur temps dans la bibliothèque à écrire du courrier. Et ils écrivent beaucoup... D'étranges lettres, adressées à des correspondants ayant répondu à une petite annonce passée dans un journal homosexuel. Parmi eux, se trouve un certain M. Konyers. Les trois juges le devinent torturé par ses penchants refoulés, cultivé... et fortuné. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que M. Konyers est l'homme que la CIA a choisi pour être le prochain président des Etats-Unis.