La dernière récolte

Tous les étés, dans la bourgade de Black Oak, Arkansas, les paysans se préparent à la récolte du coton. La ferme Chandler, dirigée par le solide grand-père Eli, recrute les indispensables saisonniers, " ceux des collines " et les Mexicains. Ensemble, ils ramasseront le coton avant la saison des inondations. Pour le petit Luke Chandler, c'est toujours l'occasion de rencontres, même si la cueillette est difficile pour un enfant de sept ans. Mais Luke ne compte pas rester à la ferme : plus tard, c'est sûr, il deviendra professionnel de base-ball... Pour l'heure, au cours de ce qui sera sa dernière récolte, Luke va cueillir les premières leçons de la vie. Et elles ne seront pas toujours aussi douces que du coton... " Un roman sudiste très attachant, à forte teneur autobiographique, au style dépouillé et à l'intrigue - on ne se refait pas - admirablement ficelée. " Le Figaro littéraire