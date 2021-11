Le droit de tuer

A Clanton, dans le Mississippi, la petite Tonya Hailey est sauvagement violée et torturée. En plein tribunal, son père, Carl Lee, tue les deux accusés. Son sort semble scellé : la chambre à gaz. En effet, nous sommes dans le Sud des Etats-Unis et Carl Lee est afro-américain... Mais Jake, un jeune avocat blanc, décide de le défendre. Le Ku Klux Klan fait front. Bientôt la haine embrase la petite ville de Clanton... Cet ouvrage est précédemment paru sous le titre Non coupable.