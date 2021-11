Le manipulateur

Pas de trace de lutte, pas d'empreinte, pas de témoin. Mais deux cadavres - ceux du juge Fawcett et de sa secrétaire, sommairement exécutés - et un coffre-fort vidé. Avec cette affaire, le FBI est sur les dents : sans aucun indice, l'enquête reste au point mort. Jusqu'à l'entrée en scène d'un détenu : Malcom Bannister. Condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, cet ancien avocat a tout perdu ; mais il a entre les mains une dernière carte à abattre pour se retrouver libre et riche. Car il connaît l'identité du meurtrier, et son mobile.