Le dernier juré

Alcool, armes, drogue : depuis près d'un siècle, la famille Padgitt se livre à peu près a tous les trafics dans la plus totale impunité. Intimidation, crime et corruption sont ses armes pour mettre au pas la population du petit comté de Ford, dans le Mississippi. Mais cette fois les preuves sont trop accablantes : sous l'impulsion d'un joue inflexible et d'un journaliste idéaliste. le jeune Danny Padgitt est convaincu de viol et de meurtre. Quand il est libéré de prison neuf ans plus tard, toute la ville tremble au souvenir de la terrible promesse de l'assassin : se venger impitoyablement des douze jurés qui l'ont condamné...