La transaction

Jeune avocat commis d'office, Clay Carter pensait que défendre les indigents était suffisamment gratifiant pour lui faire oublier son salaire de misère. Mais lorsqu'un mystérieux et diabolique intermédiaire lui propose de se lancer dans une activité particulièrement lucrative, il ne résiste pas longtemps. Finis les plaidoyers à la chaîne. Oubliée, la vertueuse éthique des homme de loi. Clay vient d'intégrer le club très privé des chasseurs de primes de haut vol. Au programme ? Luxe, volupté, mais aussi corruption. Le nouveau Clay Carter attaque fabricants de cigarettes, laboratoires pharmaceutiques et autres grosses entreprises lors de procès à grand spectacle et récolte au passage des millions de dollars. Surnommé désormais le " Redresseur de torts ", il enchaîne les affaires retentissantes. Jusqu'au jour où Clay passe du statut de prédateur à celui de proie...