Mississippi 1967. Deux enfants sont atrocement tués dans un attentat aveugle du Ku Klux Man. Le procès de Sam Cayhall, complice des terroristes, est ajourné. Octobre 1981. Officiellement, la ségrégation est abolie et les droits civiques rétablis dans le Sud. L'affaire revient devant la Cour Suprême. Un nouveau jury condamne le vieux raciste à la chambre à gaz. Quelques jours plus tard, Adam Hall, jeune avocat chargé de le défendre, pénètre dans le couloir de la mort. C'est alors seulement qu'il découvre que Sam Cayhall est son grand-père. Il dispose de moins de trois mois pour apprendre à le connaître, comprendre son crime et peut-être le sauver.