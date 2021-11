Ceux qui ont disparu

Un matin, le cadavre d'une femme est découvert dans une église. Plus tard, c'est son collègue de travail qui est retrouvé pendu à un arbre. L'affaire semble entendue : l'assassin s'est suicidé. Mais l'enquêtrice Lottie Parker ne croit pas à cette conclusion trop facile. Les deux cadavres portent le même tatouage distinctif sur la cuisse et l'homme n'a vraiment pas le profil d'un meurtrier. Peu à peu, les indices mènent Lottie jusqu'aux portes de l'ancien orphelinat de Saint-Angela. Dans ce lieu de sinistre mémoire, des années plus tôt, des enfants sont morts de maltraitance. Au fur et à mesure de ses investigations, Parker se sent épiée, surveillée. Et, une nuit, un homme l'attaque en murmurant ces mots, terrifiants : " Pensez à vos propres enfants" . Désormais, ce n'est plus seulement une enquête, mais une question de survie... Le thriller choc aux 500 000 lecteurs.