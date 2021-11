Lors de la fouille d'une épave sur la côte de Cornouailles, l'archéologue Jack Howard fait une découverte qui pourrait le mener à un objet d'une valeur inestimable : le Saint Calice. Mais le spectre de l'Inquisition rôde toujours, et c'est une véritable plongée aux enfers qui attend Jack. La coupe utilisée par le Christ pendant la Cène est le bien plus précieux du monde chrétien, l'objet le plus convoité d'autant qu'il a disparu depuis plus d'un millénaire. On ne l'approche pas aussi facilement...