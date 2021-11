548 avant J.-C. L'explorateur Hannon revient à Carthage, sa ville natale, après un voyage périlleux. Il raconte à qui veut l'entendre son aventure incroyable et cherche à fuir un ennemi terrifiant. 1943. Alors que la Seconde Guerre mondiale connaît ses heures les plus sombres, les cryptographes de Bletchley Park essaient de décoder le secret d'Enigma. Le temps est compté : un échange de matériel militaire entre les Japonais et les nazis doit être arrêté au plus vite. Aujourd'hui. Le plongeur archéologue Jack Howard et son ami Costas se lancent dans l'une des expéditions de plongée les plus dangereuses de leur vie, à la recherche d'un trésor nazi. Ce qu'ils aperçoivent au fond de l'océan déstabilise les fondements de l'histoire. Jack Howard rassemblera-t-il les pièces manquantes d'un des plus grands mystères de l'humanité ?