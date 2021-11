Total War Rome Tome 2 : L'épée d'Attila

439 après J. -C., Rome est au bord du gouffre. En proie à la corruption et à la déliquescence morale, l'Empire risque de perdre sa précieuse Carthage et, pire encore, le contrôle de la Méditerranée. Mais un danger beaucoup plus grand se présente à l'est ; une puissance barbare née dans les rudes steppes d'Asie, des guerriers d'une férocité inouïe qui balaieront tout sur leur passage dans leur soif de conquête : l'armée d'Attila le Hun. Alors que la plus terrible des batailles se prépare, le salut de l'Empire repose sur un petit groupe d'hommes. Inspirés par un glorieux passé, ils se lancent dans une mission d'une audace étonnante pour s'emparer du symbole de guerre le plus puissant jamais forgé par l'homme : l'épée sacrée d'Attila.