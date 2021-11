Le Caire, 1890. Un soldat britannique émerge des profondeurs d'un égout. Il prétend avoir été pris au piège d'une cave sous-marine où il aurait découvert un trésor composé de bijoux, d'or et de milliers de papyrus… Personne ne prête attention à son récit qui semble être le produit d'une imagination délirante, et son histoire est oubliée. De nos jours. Jack Howard tombe sur ce récit qui l'interpelle par sa mention d'un «sas de lumière aveuglante». Alors que la situation politique en Egypte est explosive, Jack et son équipe se lancent dans une expédition archéologique au péril de leurs vies. Leur mission les conduira dans les abysses de la mer Rouge et sur les traces du sanguinaire pharaon Akhenaton qui était le gardien d'un terrible secret.