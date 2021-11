Total War Rome Tome 1 : Détruire Carthage

IIe siècle av. J.-C., Rome étend sa domination sur le bassin méditerranéen. Scipion le Jeune, petit-fils adoptif du grand Scipion l'Africain, le vainqueur de Carthage, fait ses classes dans l'armée romaine. Les années passent, mais pas les ambitions. Une lutte pour le pouvoir et la domination de Rome fait rage. Habile stratège, Scipion ne recule devant aucun sacrifice pour égaler son illustre aïeul et entrer dans la légende. L'affrontement final entre Rome et Carthage s'annonce inévitable et dévastateur.