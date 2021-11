Le Chandelier d'Or

La menora, l'immense chandelier d'or à sept branches, l'un des objets les plus sacrés du peuple juif... Retrouver ce trésor perdu depuis des siècles constituerait à coup sûr l'une des plus extraordinaires découvertes archéologiques de tous les temps. Quelques mois après avoir localisé l'Atlantide, c'est en tout cas un défi à la mesure de Jack Howard et de son équipe. De Constantinople aux glaces du Groenland, leurs recherches sous-marines confirment peu à peut les étonnantes révélations d'une carte médiévale... Mais, entre la chute de l'Empire romain et l'apogée du régime nazi, la sainte relique a suscité bien des convoitises. Et dans l'ombre se réveillent ces appétits, loin d'être purement scientifiques.