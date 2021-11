13 jours pour résoudre un meurtre. 13 jours pour tout remettre en question. 13 jours avant de plonger dans les ténèbres. Trois garçons sont kidnappés dans le bois proche de Hoh River à Seattle. L'un d'entre eux ne reviendra pas et le mystère de sa mort a bouleversé bien des existences. Un quart de siècle plus tard, avant Noël, un couple et ses deux enfants sont sauvagement assassinés. Au-dessus de leur porte, le meurtrier a laissé une inscription : 13 jours. Le temps qu'il donne à l'inspecteur de la brigade criminelle Alice Madison pour comprendre son message et jouer son rôle... Enfant, Alice s'est enfuie de sa maison, à deux doigts de commettre un acte impardonnable. Elle a fini par trouver son équilibre en se lançant aux trousses de ce que l'humanité a de pire à offrir. Elle est convaincue que ces meurtres sont liés à celui du passé. Elle a 13 jours pour le prouver. Le 13e jour, à 3 heures du matin, là où l'enfant avait perdu la vie, justice sera enfin rendue.