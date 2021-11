Tu ne marcheras jamais seul

Il y a quelque chose de pourri au royaume du foot. D'abord, ce mystérieux fonds d'investissement international qui rachète le Stade de France à prix d'or pour lancer un nouveau club parisien, et semble vouloir étendre son emprise au monde entier. Et surtout, cette série noire qui frappe les joueurs les plus célèbres. Les victimes sont exécutées à coups de pied dans la tête... Alexis Santangelo, grand reporter passionné de football, est envoyé sur l'affaire par son journal. Ève Delesterre, totalement allergique au ballon rond, est dépêchée, elle, par son cabinet de renseignements économiques. Tous deux vont finir par faire équipe. Pour le meilleur et pour le pire. Car ce qu'ils vont découvrir, de Paris à Londres et à Saint-Pétersbourg, dépasse l'imagination. Une manipulation terrifiante, où l'appât du pouvoir et du gain ne recule devant rien.