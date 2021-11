Conspiration

De nos jours, à Paris, trente hommes, femmes et enfants se jettent d'un immeuble. Le commissaire franc-maçon, Antoine Marcas, est mis sur l'enquête. Ses recherches vont le conduire au coeur de la société la plus secrète et élitiste des Etats-Unis, la Skull and Bones. Une organisation qui rassemble des anciens présidents américains et l'aristocratie des affaires. Etrangement, l'un de ses membres vient de se suicider à Washington alors qu'il s'apprêtait à faire des révélations sur une puissante multinationale. Deux siècles plus tôt, en pleine Révolution française, l'inspecteur Ferragus est lancé par Danton sur les traces d'une implacable confrérie. Entre la prison du Grand Châtelet et la basilique Saint-Denis, il va découvrir l'incroyable secret de la lignée des rois de France. Quel mystère issu des profondeurs de l'Histoire unit ces deux enquêtes ?