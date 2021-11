1232. En Terre sainte, une lutte sans merci oppose le Grand Maître des Templiers et le Légat du pape pour posséder une pierre au pouvoir mystérieux. 2012. A Londres, le Temple Noir se réunit et va changer le cours de l'Histoire. Dans les méandres financiers de la City et dans les coulisses des sociétés secrètes, le seul homme à pouvoir éviter le pire est Antoine Marcas, flic et franc-maçon. Mais à une condition : résoudre l'ultime énigme des Templiers... " Du thriller ésotérique pur, haletant, mélangeant l'Histoire, l'imagination et l'actualité, signé de deux habitués des best-sellers. " Le Figaro Magazine La suite du Septième Templier